В Україні за рік зросла середня зарплата на 25%
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Найнижчий рівень середньої зарплати у Чернівецькій області - 7 128 грн
Найбільше заробляють у Києві
Середня заробітна плата в Україні у жовтні 2018 становила 9218 грн, що на 24,9% більше, ніж в жовтні 2017. Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі.
Порівняно з вереснем цього року реальна зарплата зросла на 1,9%.
Найвищий рівень зарплат зафіксовано в Києві - 13 850 грн. Далі йдуть Донецька обл. - 9998 грн та
Дніпропетровська обл. - 9404 грн.
Найнижчий рівень середньої зарплати у Чернівецькій області - 7 128 грн.
Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата в Україні у вересні 2018 року склала 9042 грн.