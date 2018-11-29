В Україні за рік зросла середня зарплата на 25%



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Найнижчий рівень середньої зарплати у Чернівецькій області - 7 128 грн

Найбільше заробляють у Києві

Середня заробітна плата в Україні у жовтні 2018 становила 9218 грн, що на 24,9% більше, ніж в жовтні 2017. Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

Порівняно з вереснем цього року реальна зарплата зросла на 1,9%.

Найвищий рівень зарплат зафіксовано в Києві - 13 850 грн. Далі йдуть Донецька обл. - 9998 грн та

Дніпропетровська обл. - 9404 грн.

Найнижчий рівень середньої зарплати у Чернівецькій області - 7 128 грн.

Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата в Україні у вересні 2018 року склала 9042 грн.