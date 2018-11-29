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    В Україні за рік зросла середня зарплата на 25%

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    Найнижчий рівень середньої зарплати у Чернівецькій області - 7 128 грн - В Україні за рік зросла середня зарплата на 25%
    Найнижчий рівень середньої зарплати у Чернівецькій області - 7 128 грн

    Найбільше заробляють у Києві

    Середня заробітна плата в Україні у жовтні 2018 становила 9218 грн, що на 24,9% більше, ніж в жовтні 2017. Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

    Порівняно з вереснем цього року реальна зарплата зросла на 1,9%. 

    Найвищий рівень зарплат зафіксовано в Києві - 13 850 грн. Далі йдуть Донецька обл. - 9998 грн та

    Дніпропетровська обл. - 9404 грн.

    Найнижчий рівень середньої зарплати у Чернівецькій області - 7 128 грн.

    Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата в Україні у вересні 2018 року склала 9042 грн.

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