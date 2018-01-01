В Україні з’явиться Бюро фінансової безпеки

Петро Порошенко на зустрічі з бізнесом розповів про майбутні зміни у фінансовому секторі країни

В Україні скоро з’явиться Національне бюро фінансової безпеки. Про це президент Петро Порошенко розповів під час зустрічі з представниками бізнесу, яка проходить у Києві. «Зараз ми шліфуємо законопроект – про Національне бюро фінансової безпеки України. Бюро відлучить від впливу на економіку та бізнес і ГПУ, і СБУ, і НАБУ, і МВС,



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В Києві проходить зустріч влади з представниками бізнес-кіл

Петро Порошенко на зустрічі з бізнесом розповів про майбутні зміни у фінансовому секторі країни

В Україні скоро з’явиться Національне бюро фінансової безпеки. Про це президент Петро Порошенко розповів під час зустрічі з представниками бізнесу, яка проходить у Києві.

«Зараз ми шліфуємо законопроект – про Національне бюро фінансової безпеки України. Бюро відлучить від впливу на економіку та бізнес і ГПУ, і СБУ, і НАБУ, і МВС, - не кажучи вже про податкову чи то поліцію – чи то міліцію», - написав президент у своєму «Твіттері».

Також під час зустрічі «Діалог влади та бізнесу» було анонсовано ряд цікавих змін, на які очікує Україна. Про деякі з них розповіла прес-секретар ДФС Наталія Непряхіна.

«З 1.01.2019 - введення податку на виведений капітал. Приблизні втрати бюджету, за словами Петра Порошенка, 20-23 млрд грн. За його словами, це не тільки стимул для інвестування, а ще й спрощення ведення бізнесу та зниження собівартості», - написала вона у «Фейсбуці».

«З 1.01.2018 - розстрочка по ПДВ на 2 роки при імпорті обладнання…Є необхідність в криміналізації контрабанди. Цю ідею підтримує не тільки ДФС, а й президент і прем‘єр-міністр. За словами Володимира Гройсмана, наряду з криміналізацією потрібна й фіксація кінцевих продажів, відеофіксація митного оформлення. А також вирішення питання по нормі безмитного ввозу 500 евро», - зазначила речниця Державної фіскальної служби.