В українській армії на коронавірусну інфекцію хворіє 401 особа



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За минулу добу у ЗСУ зареєстровано 35 нових випадків захворювання на Covid-19

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 123 особи

Станом на ранок 15 серпня в Збройних силах України хворіє 401 особа на Covid-19, за останню добу зареєстровано 35 нових випадків. Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 15 серпня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 401 особа. За минулу добу зареєстровано 35 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всього за час пандемії одужало 762 особи, летальних випадків – 6. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 713 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 123 особи.

За інформацією пресслужби, у закладах охорони здоров’я перебуває 4 особи (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 2 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 31 особа (Львівська область – 14 військовослужбовців та 3 працівники ЗСУ, Київська область – 1 військовослужбовець, Івано-Франківська область – 2 військовослужбовці, Вінницька область – 4 військовослужбовці, Одеська область – 3 військовослужбовці та Рівненська – 2 військовослужбовці і 2 працівники ЗСУ).