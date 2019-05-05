В Україну не дозволили завезти 420 тисяч російських книжок



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Державний комітет телебачення і радіомовлення України нарахував штрафних санкцій на суму 333 840 грн

За перший квартал 2019 року Державний комітет телебачення і радіомовлення України надав 1 тис. 207 відмов у видачі дозволів на ввезення російських книжок, через які до країни не потрапили 420 тис. примірників антиукраїнських книжок.

Також за вказаний період 2019 року Державний комітет телебачення і радіомовлення України нарахував штрафних санкцій на суму 333 840 грн за незаконно ввезену видавничу продукцію з території держави-агресора.

Нагадаємо, згідно з прийнятим Верховною Радою України законом про мову, український видавець відтепер зобов’язаний видавати українською мовою не менше 50% від усіх виданих ним протягом року книжкових видань. Така норма вказана в законі.