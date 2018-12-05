В Україну не впустили журналістку російського телеканалу «Дождь»



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З Києва Євгенія Зобніна мала ввечері 4 грудня виїхати до Краматорська

Причиною відмови у в'їзді стало те, що журналістка не змогла підтвердити мету візиту

Журналістку російського телеканалу «Дождь» Євгенію Зобніну у вівторок, 4 грудня, не пустили на територію України.

Про це повідомляєтсья на сайті телеканалу.

Причиною відмови у в'їзді, за даними телеканалу, стало те, що Зобніна не змогла підтвердити мету візиту.

Відзначається, що журналістка прилетіла в Україну на запрошення правозахисного центру «Меморіал», Луганського обласного правозахисного центру «Альтернатива» і німецької організації DRA для участі в блог-турі Донбасом. Мета заходу – «показати учасникам ситуацію на постконфліктній зоні, дати імпульс для написання статей з об'єктивним поданням ситуації на Донбасі».

З Києва Зобніна мала ввечері 4 грудня виїхати до Краматорська.

«В аеропорту Києва з журналісткою провели співбесіду в окремій кімнаті, на якій були дві співробітниці прикордонного контролю і чоловік у цивільному. У Зобніної запитали, хто є організатором її поїздки і за чий рахунок вона приїхала в Україну. Крім того, в неї поцікавилися, чи висвітлювала вона теми, пов'язані з Кримом і будівництвом Кримського моста, чи була на території самопроголошених «Донецької» і «Луганської народних республік» і чи знала про введення воєнного стану», - йдеться в повідомленні телеканалу.

Журналістка на своїй сторінці в Facebook зазначила, що до 5-ї ранку чекає літак до Мінська.

Нагадаємо, з початку воєнного стану українські прикордонники не пустили вже понад 600 громадян Росії; кількість охочих відвідати Україну зменшилось втричі.