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    В Україну не пустили вже понад 600 росіян

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    До України не пускають і жінок з Росії, адже вони можуть бути завербовані спецслужбами - В Україну не пустили вже понад 600 росіян
    До України не пускають і жінок з Росії, адже вони можуть бути завербовані спецслужбами

    Кількість охочих відвідати Україну зменшилося втричі

    З початку воєнного стану українські прикордонники не пустили вже понад 600 громадян Росії; кількість охочих відвідати Україну зменшилось втричі. Про це повідомив голова державної прикордонної служби Петро Цигикал, передає Інтерфакс-Україна.

    «На сьогодні ми не пропустили понад 600 громадян Російської Федерації. За цей час відвідуваність зменшилася втричі», - розповів Цигикал.

    До України не пускають і жінок з Росії, адже вони можуть бути завербовані спецслужбами.

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    «Жінка може бути завербована, становити загрозу... Є таке поняття, як контроль другої лінії - ми здійснюємо опитування, є спеціальний опитувальник. Якщо ми бачимо, що є якась інформація про жінку, якщо вона не може пояснити, з якою метою їде – то не пропускаємо. Як правило, це одиниці», - зазначили у прикордонній службі.

    За період воєнного стану Росія без пояснення причин повертала українців, навіть групами по 40-50 людей, переважно чоловіків.

    Як повідомлялось раніше, після введення воєнного стану вдвічі менше росіян хочуть в’їхати в Україну.

    Нагадаємо, Україна на час воєнного стану не пропускатиме на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16-ти до 60 років за незначним винятком.

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