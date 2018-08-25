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    В Україну приїде глава МЗС Канади Христя Фріланд

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    Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд - В Україну приїде глава МЗС Канади Христя Фріланд
    Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд

    Востаннє Христя Фріланд відвідувала Україну у грудні минулого року

    Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд прибуде в Україну з робочим візитом 28 серпня.

    Про це повідомляє прес-служба МЗС Канади.

    «28 серпня міністр відвідає Україну, де зустрінеться з президентом Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та міністром закордонних справ Павлом Клімкіним. Канада продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України, а також важливі демократичні, економічні та соціальні реформи», - повідомляє канадське МЗС.

    Зазначається, що в Україну Фріланд прибуде після поїздки в Німеччину.

    Востаннє Христя Фріланд відвідувала Україну у грудні минулого року.

    Нагадаємо, у серпні держсекретар США Майк Помпео та глава МЗС Канади Христя Фріланд обговорили ситуацію в Україні.

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