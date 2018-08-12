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    У світі

    Помпео та глава МЗС Канади обговорили ситуацію в Україні

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    Державний секретар США Майк Помпео&nbsp; - Помпео та глава МЗС Канади обговорили ситуацію в Україні
    Державний секретар США Майк Помпео 

    Очільник Держдепу та міністр закордонних справ Канади провели телефонні переговори

    Державний секретар США Майк Помпео провів телефонні переговори з главою МЗС Канади Христею Фріланд.

    Як повідомляється на сайті Держдепу, однією з тем розмови була Україна.

    «Держсекретар Майкл Помпео поспілкувався сьогодні з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд. Вони обговорили суперечку між Саудівською Аравією та Канадою з приводу призову Канади до звільнення активістів. Секретар також обговорив Іран і Україну», - повідомили в Держдепі.

    Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров у п'ятницю, 10 серпня, провів телефонну розмову з держсекретарем США Майком Помпео, у якій висловив неприйняття нових американських санкцій стосовно Росії.

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