Помпео та глава МЗС Канади обговорили ситуацію в Україні



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Державний секретар США Майк Помпео

Очільник Держдепу та міністр закордонних справ Канади провели телефонні переговори

Державний секретар США Майк Помпео провів телефонні переговори з главою МЗС Канади Христею Фріланд.

Як повідомляється на сайті Держдепу, однією з тем розмови була Україна.

«Держсекретар Майкл Помпео поспілкувався сьогодні з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд. Вони обговорили суперечку між Саудівською Аравією та Канадою з приводу призову Канади до звільнення активістів. Секретар також обговорив Іран і Україну», - повідомили в Держдепі.

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров у п'ятницю, 10 серпня, провів телефонну розмову з держсекретарем США Майком Помпео, у якій висловив неприйняття нових американських санкцій стосовно Росії.