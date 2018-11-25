  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В уряді Канади вшанували пам'ять жертв Голодомору та запалили свічку

    • Розсилка
    В уряді Канади вшанували пам'ять жертв Голодомору - В уряді Канади вшанували пам'ять жертв Голодомору та запалили свічку
    В уряді Канади вшанували пам'ять жертв Голодомору
    Фото: Aндрій Шевченко

    Пам'ятну промову виголосив міністр оборони Канади

    Представники уряду Канади вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років та запалили свічку.

    Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

    «Канада запалила свічку разом з нами і згадує Голодомор. Урочиста церемонія у Парламенті», — повідомив посол.

    Він додав, що пам'ятну промову виголосив міністр оборони Харджит Сінгх Сейджжан.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    В уряді Канади вшанували пам'ять жертв Голодомору та запалили свічку
    В уряді Канади вшанували пам'ять жертв Голодомору та запалили свічку
    В уряді Канади вшанували пам'ять жертв Голодомору та запалили свічку
    Фото: Aндрій Шевченко

    24 листопада 2018 року в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років, унаслідок якого загинули близько чотирьох мільйонів людей. У Києві відбулася панахида за жертвами.

    Раніше державний департамент США підтримав Україну, вшанувавши пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

    Українське посольство у США також приєдналося до Міжнародної акції «Запалімо свічку пам’яті», присвячену 85-м роковинам Голодомору в Україні.

    Дипломати запалили свічки у Вашингтоні біля Меморіалу пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років.

      Дивіться також:

    Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)

    Читайте також
    США міністр Канада посол посольство Голодомор 1932-1933 років Андрій Шевченко (посол)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ