В уряді Канади вшанували пам'ять жертв Голодомору та запалили свічку



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В уряді Канади вшанували пам'ять жертв Голодомору Фото: Aндрій Шевченко

Пам'ятну промову виголосив міністр оборони Канади

Представники уряду Канади вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років та запалили свічку.

Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

«Канада запалила свічку разом з нами і згадує Голодомор. Урочиста церемонія у Парламенті», — повідомив посол.

Він додав, що пам'ятну промову виголосив міністр оборони Харджит Сінгх Сейджжан.

24 листопада 2018 року в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років, унаслідок якого загинули близько чотирьох мільйонів людей. У Києві відбулася панахида за жертвами.

Раніше державний департамент США підтримав Україну, вшанувавши пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

Українське посольство у США також приєдналося до Міжнародної акції «Запалімо свічку пам’яті», присвячену 85-м роковинам Голодомору в Україні.

Дипломати запалили свічки у Вашингтоні біля Меморіалу пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років.