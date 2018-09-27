В Уряді заперечують, що держава почала проводити облік майна храмів УПЦ МП



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Фото: Regionews.Sumy.ua Спасо-Преображенський собор УПЦ МП у Глухові. Місцева релігійна громада закидає міністерству культури намір проводити облік майна храмів Московського патріархату

Міністерство культури спростовує інформацію про утворення комісій з обліку майна церков Московського патріархату

Міністерство культури України спростовує інформацію про те, що нібито з його подачі в регіонах України створюються комісії для обліку майна храмів УПЦ Московського патріархату. Про це ідеться у відповіді Міністерства культури на запит «Главкома».

Лист гендиректора Національного заповідника «Глухів» до голови Спасо-Преображенської релігійної громади УПЦ

Мінкульт був змушений реагувати після оприлюднення УПЦ МП листа від генерального директора Національного заповідника «Глухів» на Сумщині до голови Спасо-Преображенської громади УПЦ. У листі йшлося про створення заповідником комісії «з обліку та реєстрації наявних історико-культурних цінностей у релігійних християнських спорудах». Заповідник цим листом також попросив керівництво релігійної громади дати згоду на доступ для огляду членами комісії наявного церковного майна, що знаходиться у Спасо-Преображенській церкві.

Відповідь Міністерства культури на запит «Главкома»

У заповіднику «Глухів» стверджують, що всього лише виконували розпорядження, направлене факсограмою з Міністерства культури. Натомість у Мінкульті це заперечують. «Припускаємо, що наказ генерального директора Національного заповідника «Глухів» Мошик І.В. № 71 від 18 вересня 2018 року був виданий в результаті розгляду звернення народного депутата України Шухевича Ю.- Б.Р. від 04.09.2018 № 04-35/Ш-040918 стосовно загрози вивезення історико-культурних цінностей із релігійних споруд Української православної церкви», - ідеться в офіційній відповіді Міністерства культури.