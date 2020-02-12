В урядовому кварталі дебош. Дівчина, яку залишив хлопець, викинула речі з вікна на вулицю (фото)



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У центрі Києва дівчина, протестуючи проти розриву стосунків з хлопцем, викинула власні речі з вікна на вулицю

Правоохоронці попросили дівчину зібрати речі

На вулиці Інститутській у центрі Києва мешканка однієї з квартир викинула з вікна речі. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з місця події.

За інформації представників патрульної поліції, які прибули на місце пригоди, дівчина на ім’я Оксана викинула з вікна квартири на третьому поверсі речі, протестуючи проти розриву стосунків з хлопцем, який є власником квартири. Поліцейські повідомили, що дівчина не місцева, зареєстрована у Київській області. А власник квартири нині поза межами Києва.

За словами Дмитра, товариша дівчини, який прийшов їй допомогти, Оксана просто вирішила переїхати від хлопця. «У кожного свій спосіб переїзду», - віджартувався Дмитро.

Представники поліції повідомили «Главкому», що сповістили про те, що сталося, дільничного інспектора, але, чи приїде він, сказати не змогли.

Правоохоронці попросили дівчину зібрати власні речі. Кажуть, що наразі не може бути мови про затримання. Натомість одна з перехожих, яка підішла до правоохоронців, вимагала від них скласти протокол про порушення громадського порядку.

«Я щойно тут по вулиці проходила. А якщо би ви цими речами у мене влучили!», - звернулася перехожа російською мовою до винуватиці інциденту. У відповідь дівчина попросила перехожу звертатися до неї винятково українською. У спілкуванні з «Главкомом» дівчина не захотіла розповідати про мотиви свого вчинку.

Поліцейські повідомили, що протокол про порушення громадського порядку наразі складати не збираються, до того ж жодних скарг від сусідів на даний момент до них не надійшло.