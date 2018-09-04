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    В Японії скасували майже 600 авіарейсів через тайфун

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    <p>Джебі став 21 за рахунком тропічним штормом, що утворився в Тихому океані в цьому році</p> - В Японії скасували майже 600 авіарейсів через тайфун

    Джебі став 21 за рахунком тропічним штормом, що утворився в Тихому океані в цьому році

    Швидкість вітру в центральній частині шторму становить 45 м/с, а поривів - досягає 60 м/с

    Японські авіакомпанії скасували близько 570 внутрішніх рейсів через наближення тайфуну Джебі до західного узбережжя країни. Як повідомляє NHK, скасування торкнулися маршрутів, що з'єднують великі міста Нагоя і Осака з іншими районами Японії.

    Тропічний шторм, що насувається, також призвів до призупинення руху поїздів на деяких залізничних напрямках в західній частині країни.

    Зазначено, що Джебі став 21 за рахунком тропічним штормом, що утворився в Тихому океані в цьому році. За даними національного метеорологічного управління Японії, зараз швидкість вітру в центральній частині шторму становить 45 м/с, а поривів - досягає 60 м/с. Узбережжя Японії він, як очікується, досягне в першій половині вівторка, 4 вересня.

    Крім того, в зв'язку з наближенням потужного тропічного шторму при канцелярії прем'єр-міністра країни створено кризовий штаб зі збору інформації, який буде координувати дії місцевої влади і рятувальних служб.

     

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