В Японії скасували майже 600 авіарейсів через тайфун



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Джебі став 21 за рахунком тропічним штормом, що утворився в Тихому океані в цьому році

Швидкість вітру в центральній частині шторму становить 45 м/с, а поривів - досягає 60 м/с

Японські авіакомпанії скасували близько 570 внутрішніх рейсів через наближення тайфуну Джебі до західного узбережжя країни. Як повідомляє NHK, скасування торкнулися маршрутів, що з'єднують великі міста Нагоя і Осака з іншими районами Японії.

Тропічний шторм, що насувається, також призвів до призупинення руху поїздів на деяких залізничних напрямках в західній частині країни.



Зазначено, що Джебі став 21 за рахунком тропічним штормом, що утворився в Тихому океані в цьому році. За даними національного метеорологічного управління Японії, зараз швидкість вітру в центральній частині шторму становить 45 м/с, а поривів - досягає 60 м/с. Узбережжя Японії він, як очікується, досягне в першій половині вівторка, 4 вересня.



Крім того, в зв'язку з наближенням потужного тропічного шторму при канцелярії прем'єр-міністра країни створено кризовий штаб зі збору інформації, який буде координувати дії місцевої влади і рятувальних служб.