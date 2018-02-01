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    В Японії в результаті пожежі загинули 11 людей

    Рятувальникам вдалося вивести з будівлі п'ятьох людей — трьох чоловіків і двох жінок
    Велика пожежа сталася в ніч на четвер у будинку для літніх людей у місті Саппоро на північному японському острові Хоккайдо. В результаті пожежі загинули не менше як 11 людей, повідомляє телеканал NHK з посиланням на представників місцевої протипожежної служби. «Повідомлення про загорання надійшло о 23.40 середи за місцевим часом.
    • Сьогодні, 05:10
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    Рятувальникам вдалося вивести з будівлі п'ятьох людей — трьох чоловіків і двох жінок

    Велика пожежа сталася в ніч на четвер у будинку для літніх людей у місті Саппоро на північному японському острові Хоккайдо.

    В результаті пожежі загинули не менше як 11 людей, повідомляє телеканал NHK з посиланням на представників місцевої протипожежної служби.

    «Повідомлення про загорання надійшло о 23.40 середи за місцевим часом. До місця було направлено 40 пожежних розрахунків», - йдеться в повідомленні.

    У будівлі проживали 16 осіб. Всі мешканці були літніми людьми і отримували соціальну допомогу для малозабезпечених громадян.

    Рятувальникам вдалося вивести п'ятьох людей — трьох чоловіків і двох жінок — у віці від 50 до 80 років. Ще 11 осіб — вісім чоловіків і три жінки загинули.

    Причина пожежі поки не встановлена. Ведеться слідство.

    пожежа Японія слідство
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