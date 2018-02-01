В Японії в результаті пожежі загинули 11 людей

Рятувальникам вдалося вивести з будівлі п'ятьох людей — трьох чоловіків і двох жінок

Велика пожежа сталася в ніч на четвер у будинку для літніх людей у місті Саппоро на північному японському острові Хоккайдо. В результаті пожежі загинули не менше як 11 людей, повідомляє телеканал NHK з посиланням на представників місцевої протипожежної служби. «Повідомлення про загорання надійшло о 23.40 середи за місцевим часом.



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Рятувальникам вдалося вивести з будівлі п'ятьох людей — трьох чоловіків і двох жінок

Велика пожежа сталася в ніч на четвер у будинку для літніх людей у місті Саппоро на північному японському острові Хоккайдо.

В результаті пожежі загинули не менше як 11 людей, повідомляє телеканал NHK з посиланням на представників місцевої протипожежної служби.

«Повідомлення про загорання надійшло о 23.40 середи за місцевим часом. До місця було направлено 40 пожежних розрахунків», - йдеться в повідомленні.

У будівлі проживали 16 осіб. Всі мешканці були літніми людьми і отримували соціальну допомогу для малозабезпечених громадян.

Рятувальникам вдалося вивести п'ятьох людей — трьох чоловіків і двох жінок — у віці від 50 до 80 років. Ще 11 осіб — вісім чоловіків і три жінки загинули.

Причина пожежі поки не встановлена. Ведеться слідство.