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    В Японії визнали смерть від радіації після аварії АЕС «Фукусіма-1»

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    Аварія на&nbsp;АЕС &laquo;Фукусіма-1&raquo; сталася в 2011 році - В Японії визнали смерть від радіації після аварії АЕС «Фукусіма-1»
    Аварія на АЕС «Фукусіма-1» сталася в 2011 році

    Tokyo Electric змушена буде виплатити відшкодування сім’ї загиблого

    Уряд Японії визнав те, що працівник АЕС «Фукусіма-1», яку в березні 2011 року пошкодило цунамі і землетрус, помер від радіаційного опромінення. Мова йде про робітника, який щонайменше 2 рази після аварії працював на АЕС «Фукусіма-1». Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    В лютому 2016 року йому діагностували рак легень. До цього Міністерство охорони здоров’я, праці і соціального забезпечення відмовлялося пов’язувати  хвороби чотирьох інших робітників на АЕС «Фукусіма-1» із впливом радіації. Міністерство заявило про необхідність виплати компенсації сім’ї загиблого.

    Компанія Tokyo Electric, яка була оператором відповідної електростанції, на сьогодні змушена відповідати у низці судових розглядів щодо компенсацій жертвам аварії. Всього ж до 160 тисяч людей були змушені евакуюватися із районів проживання після аварії на АЕС «Фукусіма-1». 

     11 березня 2011 в результаті найсильнішого за час спостереження землетрусів в Японії сталася радіаційна аварія з локальними наслідками, за заявою японських авторитетних осіб — 4-го рівня на момент початку аварії за шкалою INES. На Першій Фукусімській АЕС три працюючі енергоблоки були зупинені дією аварійного захисту, проте було перервано електропостачання (у тому числі від резервних дизельних електростанцій), необхідне для відводу залишкового енерговиділення реактора.
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