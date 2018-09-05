В Японії визнали смерть від радіації після аварії АЕС «Фукусіма-1»



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Аварія на АЕС «Фукусіма-1» сталася в 2011 році

Tokyo Electric змушена буде виплатити відшкодування сім’ї загиблого

Уряд Японії визнав те, що працівник АЕС «Фукусіма-1», яку в березні 2011 року пошкодило цунамі і землетрус, помер від радіаційного опромінення. Мова йде про робітника, який щонайменше 2 рази після аварії працював на АЕС «Фукусіма-1». Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

В лютому 2016 року йому діагностували рак легень. До цього Міністерство охорони здоров’я, праці і соціального забезпечення відмовлялося пов’язувати хвороби чотирьох інших робітників на АЕС «Фукусіма-1» із впливом радіації. Міністерство заявило про необхідність виплати компенсації сім’ї загиблого.

Компанія Tokyo Electric, яка була оператором відповідної електростанції, на сьогодні змушена відповідати у низці судових розглядів щодо компенсацій жертвам аварії. Всього ж до 160 тисяч людей були змушені евакуюватися із районів проживання після аварії на АЕС «Фукусіма-1».