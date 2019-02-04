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    У ЗСУ перевірили бойову готовність «Смерчів» (відео)

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    В ООС заявили, що&nbsp;результати перевірки засвідчили, що підрозділи системи РСЗВ &laquo;Смерч&raquo; готові до застосування - У ЗСУ перевірили бойову готовність «Смерчів» (відео)
    В ООС заявили, що результати перевірки засвідчили, що підрозділи системи РСЗВ «Смерч» готові до застосування
    Скріншот з відео

    Військовослужбовці відпрацювали завдання на швидкість переміщення установки та точність її наведення

    У ЗСУ за наказом командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва була здійснена перевірка бойової готовності підрозділів реактивної артилерії, а саме бойових розрахунків реактивної системи залпового вогню «Смерч».

    Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook, де опубліковане відповідне відео.

    «Військовослужбовці відпрацювали завдання на швидкість переміщення установки та точність її наведення», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що результати перевірки засвідчили, що підрозділи системи РСЗВ «Смерч» готові до застосування, а військовослужбовці добре навчені.

    Нагадаємо, 3 лютого російські окупаційні війська дев'ять разів порушили режим припинення вогню, зокрема двічі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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