У ЗСУ перевірили бойову готовність «Смерчів» (відео)



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В ООС заявили, що результати перевірки засвідчили, що підрозділи системи РСЗВ «Смерч» готові до застосування Скріншот з відео

Військовослужбовці відпрацювали завдання на швидкість переміщення установки та точність її наведення

У ЗСУ за наказом командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва була здійснена перевірка бойової готовності підрозділів реактивної артилерії, а саме бойових розрахунків реактивної системи залпового вогню «Смерч».

Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook, де опубліковане відповідне відео.

«Військовослужбовці відпрацювали завдання на швидкість переміщення установки та точність її наведення», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що результати перевірки засвідчили, що підрозділи системи РСЗВ «Смерч» готові до застосування, а військовослужбовці добре навчені.

Нагадаємо, 3 лютого російські окупаційні війська дев'ять разів порушили режим припинення вогню, зокрема двічі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.