Трьох знищено: українські бійці дали жорстку відсіч терористам на Донбасі
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Розсилка
Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів
3 лютого російські окупаційні війська дев'ять разів порушили режим припинення вогню, в тому числі два рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил в Facebook.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріли позицій наших захисників велися:
- з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі селища Павлопіль;
- з великокаліберних кулеметів – в районі селища Новоселівка.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв наші позиції:
- з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі Хутора Вільний;
- з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Новотошківське;
- з автоматичних гранатометів – в районі селища Луганське;
- з гранатометів різних систем – в районі населеного пункту Зайцеве;
- з гранатометів – в районі населеного пункту Золоте-4;
- двічі з мінометів калібру 82 мм. – в районі селища Кримське.
Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.
Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.
За даними розвідки, 3 лютого, трьох окупантів знищено.
«Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав. Українські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - зазначили військові.
Раніше українські бійці показали відео ефектного розгрому техніки бойовиків «ЛНР».