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    Трьох знищено: українські бійці дали жорстку відсіч терористам на Донбасі

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    За даними розвідки, 3 лютого, трьох окупантів знищено - Трьох знищено: українські бійці дали жорстку відсіч терористам на Донбасі
    За даними розвідки, 3 лютого, трьох окупантів знищено

    Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів

    3 лютого російські окупаційні війська дев'ять разів порушили режим припинення вогню, в тому числі два рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

    Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил в Facebook.

    У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріли позицій наших захисників велися:

    • з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі селища Павлопіль;
    • з великокаліберних кулеметів – в районі селища Новоселівка.

    У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв наші позиції:

    • з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі Хутора Вільний;
    • з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Новотошківське;
    • з автоматичних гранатометів – в районі селища Луганське;
    • з гранатометів різних систем – в районі населеного пункту Зайцеве;
    • з гранатометів – в районі населеного пункту Золоте-4;
    • двічі з мінометів калібру 82 мм. – в районі селища Кримське.

    Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

    Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

    За даними розвідки, 3 лютого, трьох окупантів знищено.

    «Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав. Українські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - зазначили військові.

    Раніше українські бійці показали відео ефектного розгрому техніки бойовиків «ЛНР».

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