Вакарчук у Раді показав язика (фото)
Нардеп Святослав Вакарчук не стримує своїх емоцій
Кому показав язика народний обранець - не відомо
Український блогер Михайло Шнайдер показав цікаву світлину відомого артиста, лідера гурту «Океан Ельзи» та новоспеченого депутата Святослава Вакарчука.
Відповідний допис Шнайдер опублікував на особистій сторінці у соціальній мережі Facebook.
На фото Вакарчук показує комусь язика. Саме цей момент потрапив у кадр. «Депутатство явно не пішло Славіку на користь», - йдеться у підписі до світлини.
Зазначимо, напередодні голова фракції «Голос» Сергій Рахманін заявив, що президент Володимир Зеленський планує підпорядкувати собі усі силові структури.