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    Вакарчук у Раді показав язика (фото)

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    Нардеп Святослав Вакарчук не стримує своїх емоцій&nbsp; - Вакарчук у Раді показав язика (фото)
    Нардеп Святослав Вакарчук не стримує своїх емоцій 

    Кому показав язика народний обранець - не відомо

    Український блогер Михайло Шнайдер показав цікаву світлину відомого артиста, лідера гурту «Океан Ельзи» та новоспеченого депутата Святослава Вакарчука. 

    Відповідний допис Шнайдер опублікував на особистій сторінці у соціальній мережі Facebook.

    На фото Вакарчук показує комусь язика. Саме цей момент потрапив у кадр. «Депутатство явно не пішло Славіку на користь», - йдеться у підписі до світлини.

    Зазначимо, напередодні голова фракції «Голос» Сергій Рахманін заявив, що президент Володимир Зеленський планує підпорядкувати собі усі силові структури. 

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