«Як жуйка проти карієсу»: Рахманін розкритикував дії Зеленського щодо Нацгвардії та імпічменту



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Голова фракції «Голос» Сергій Рахманін

Рахманін нагадав, що поряд зі скасуванням недоторканості варто внести зміни до Конституції і щодо імпічменту президента

Голова фракції «Голос» Сергій Рахманін заявив, що президент Володимир Зеленський планує підпорядкувати собі усі силові структури.

«Можливо, я неуважно читав передвиборчу програму президента Зеленського, але я не пам’ятаю, щоб він обіцяв збільшити свої повноваження. Якщо подивитися на деякі зміни, конституційні і законодавчі, то він збирається фактично підпорядкувати собі всі силові структури, починаючи від Нацгвардії і закінчуючи можливістю створення в необмеженій кількості регуляторних органів. Мені здається, що якусь серію «Слуги народу» я пропустив», – сказав Рахманін.

За його словами, пакет ініціатив, які стосуються змін до Конституції і які нардепи мають розглянути 3 вересня, є непов’язаними між собою, безсистемними, «почасти безглуздими, почасти шкідливими».

Рахманін також нагадав, що поряд зі скасуванням недоторканості варто внести зміни до Конституції і щодо імпічменту президента.

«Коли нам намагаються запропонувати натомість законопроєкт щодо імпічменту, то цей законопроєкт має такий самий стосунок до відсторонення президента, як жуйка «Орбіт» до боротьби з карієсом. Якщо президент не боїться демократичних процедур, нехай як суб’єкт законодавчої ініціативи вносить зміни до 111 статті Конституції – хай процедура імпічменту буде прозорою. Якщо депутати не бояться скасування недоторканості, то і президент, відповідно, не має боятися демократичної системи противаги», – додав Рахманін.