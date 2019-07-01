Ватажку терористів «ЛНР» оголошено нову підозру



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З 25 листопада 2017 року по теперішній час, як заявили в ГПУ, Пасічник «умисно вчиняє дії, направлені на захоплення державної влади України»

Пасічник, перебуваючи на посаді ватажка терористів, надає доручення, у тому числі, які стосуються здійснення збройного опору задіяним у проведенні операції Об’єднаних сил військовослужбовцям ЗСУ, заявили в ГПУ

Ватажку терористичної організації «ЛНР» Леоніду Пасічнику повідомлено про нову підозру.

Про це 1 липня написала у Facebook прессекретар генпрокурора України Лариса Сарган.

За її словами, Пасічника підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, вчиненні з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, а також захоплення державної влади), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України), ч. 1 ст. 258-3 (керівництво терористичною організацією) КК України.

«Слідством встановлено, що 25.11.2017 постановою так званої «народної ради Луганської народної республіки» №753 громадянина України, на підставі його добровільної згоди, призначено так званим «виконувачем обов’язків голови Луганської народної республіки», після чого останній приступив до виконання обов’язків, передбачених нікчемними актами псевдодержавного утворення «ЛНР». Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, у вересні-жовтні 2018 року він подав до так званої «центральної виборчої комісії ЛНР» заяву про реєстрацію його кандидатури на посаду так званого «голови ЛНР». 01.10.2018 його заяву задоволено та постановою так званої «центральної виборчої комісії ЛНР» №46 зареєстровано як кандидата на посаду очільника терористичної організації «ЛНР». За результатами проведених, всупереч діючого законодавства України, на окремих територіях Луганської області, які тимчасово непідконтрольні українській владі, 11.11.2018 так званих «чергових виборів» його обрано так званим «головою» терористичної організації «ЛНР», - говориться у повідомленні.

Як зазначається, перебуваючи на посаді ватажка терористів, підозрюваний самостійно вчиняє дії та бере участь у прийнятті колегіальних рішень, спрямованих на функціонування системи так званих органів влади «ЛНР» та діяльності так званої «народної міліції ЛНР», вчиняє дії на підтримку режиму окупації частини Луганської області Російською Федерацією, фактично очолює її окупаційну адміністрацію, створює умови для функціонування озброєних підрозділів терористичної організації «ЛНР», видає учасникам терористичної організації «ЛНР» накази, розпорядження, надає доручення, у тому числі, які стосуються здійснення збройного опору задіяним у проведенні операції Об’єднаних сил (ООС) військовослужбовцям Збройних Сил України та іншим військовим підрозділам, приймає звіти про виконання тих чи інших дій, застосовує заходи впливу щодо учасників терористичної організації за невиконання наказів і доручень або порушення встановлених правил поведінки учасниками «ЛНР», підшукує нових членів терористичної організації та призначає їх на відповідальні керівні посади, виконує інші протиправні дії.

«Таким чином, в період з 25 листопада 2017 року по теперішній час, достовірно знаючи, що «ЛНР» діє всупереч Конституції України та нормативно-правових актів України, вказана особа умисно, вчиняє дії, направлені на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу та захоплення державної влади України, на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України та керує терористичною організацією «ЛНР», - підкреслили в ГПУ.

Сарган нагадала, що стосовно Пасічника, як керівника псевдодержавного органу «міністерства державної безпеки ЛНР», направлено обвинувальний акт до суду за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України, який на даний час розглядається судом.