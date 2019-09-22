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    Ватажок «ДНР» поскаржився на відсутність грошей навіть на похорон загиблих

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    Ходаковський також написав, що «еліта, яка прийшла до влади, сприймає армію, як щось небезпечне і чужорідне».

    Один з ватажків бойовиків «ДНР» Олександр Ходаковський поскаржився на те, що так звана «влада» «ДНР» не дбає про найманців.

    У своєму Telegram-каналі він написав, що бойовикам не дають грошей навіть на похорон загиблих.

    «Ні колод для зміцнення позицій, ні піску, ні мішків, ні інструменту, ні засобів захисту, ні знеболюючих і протишокових, ні автотранспорту - нового нічого немає, а те, що є з старого, - ремонтують за свій рахунок. Так що там говорити - своїх загиблих ховають, скидаючись з зарплати...»- написав він.

    Ходаковський також написав, що «еліта, яка прийшла до влади, сприймає армію, як щось небезпечне і чужорідне».

    «Ось і залишилися ми майже одні: попереду противник; позаду холонуче суспільство... І я не хочу сказати, що це погано скінчиться, я хочу сказати, що це погано вже настало - від армії відреклися і відвернулися. З усіма наслідками, що випливають», - додав бойовик.

    ДНР
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