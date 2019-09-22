Ватажок «ДНР» поскаржився на відсутність грошей навіть на похорон загиблих



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Ходаковський також написав, що «еліта, яка прийшла до влади, сприймає армію, як щось небезпечне і чужорідне».

Один з ватажків бойовиків «ДНР» Олександр Ходаковський поскаржився на те, що так звана «влада» «ДНР» не дбає про найманців.

У своєму Telegram-каналі він написав, що бойовикам не дають грошей навіть на похорон загиблих.

«Ні колод для зміцнення позицій, ні піску, ні мішків, ні інструменту, ні засобів захисту, ні знеболюючих і протишокових, ні автотранспорту - нового нічого немає, а те, що є з старого, - ремонтують за свій рахунок. Так що там говорити - своїх загиблих ховають, скидаючись з зарплати...»- написав він.

Ходаковський також написав, що «еліта, яка прийшла до влади, сприймає армію, як щось небезпечне і чужорідне».

«Ось і залишилися ми майже одні: попереду противник; позаду холонуче суспільство... І я не хочу сказати, що це погано скінчиться, я хочу сказати, що це погано вже настало - від армії відреклися і відвернулися. З усіма наслідками, що випливають», - додав бойовик.