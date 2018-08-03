Ватикан змінив учення та назвав смертну кару неприйнятною



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У 2017 році 53 країни засудили в'язнів до найвищої форми покарання — страти

Римо-католицька церква змінила своє вчення, аби оголосити смертну кару неприпустимою формою покарання незалежно від обставин.

Про це повідомляє Reuters.

Католицька церква протягом століть дозволяла смертну кару в окремих випадках, однак цю позицію почав змінювати Папа Іван Павло II, який помер у 2005 році.

У Ватикані заявили, що змінили катехізис, підсумок церковного вчення, аби закріпити тотальну незгоду Папи Франциска зі смертною карою.

Згідно з новим положенням вчення, «смертна кара є неприйнятною, оскільки це є посяганням на недоторканність та гідність людини».

Очікується, що ці зміни спровокують жорстку опозицію католиків у Сполучених Штатах та інших країнах, де дозволена смертна кара та де багато вірян її підтримують.

Згідно з даними правозахисників Amnesty International, у 2017 році 53 країни засудили в'язнів до найвищої форми покарання — страти. Утім правозахисники стверджували, що кількість смертних кар у світі зменшилася.

Повідомлялося, що 84% усіх страт в 2017 році відбулись на Близькому Сході, зокрема в Ірані, Саудівській Аравії, Іраку та Пакистані. Також страту, як форму покарання відновили Бахрейн, Йорданія, Кувейт та Об'єднані Арабські Емірати.

За даними ООН у 2017 році більшість смертних вироків у світі припадає на чотири країни: Китай, Іран, Саудівська Аравія та Ірак.