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    Вбивство заради відео: поліція затримала двох молодиків

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    Хлопців доставили до відділку поліції - Вбивство заради відео: поліція затримала двох молодиків
    Хлопців доставили до відділку поліції
    Фото dp.npu.gov.ua

    Двоє молодиків побили 48-річного чоловіка та штовхнули у воду. Момент штовхання записали на відео

    У Дніпрі поліція затримала двох молодих хлопців, яких підозрюють у вбивстві 48-річного чоловіка. Його скинули у річку, записавши це на відео. У поліції підозрюють, що чоловіка пихнули, щоб записати відео.

    Поблизу одного з кафе у Дніпрі стався конфлікт між трьома чоловіками, повідомила прес-служба поліції, посилаючись на очевидців.

    Під час сварки двоє молодиків 22 та 26 років побили 48-річного чоловіка та штовхнули у воду. Момент штовхання записали на відео.

    «…скинули у річку невідомого заради відео на телефон. Людина загинула», - написав про цей інцидент у Facebook В'ячеслав Аброськін, перший заступник голови у Національній поліції України. Він запостив відео, як чоловіка штовхають у воду. На ньому видно, як двоє чоловіків у місті Дніпро штовхають третього у річку, він пручається, намагається втриматись за перила мосту, його б'ють. Відео знято у режимі бумеранг - постійного повтору.

    Хлопців доставили до відділку поліції. Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу - умисне вбивство.

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