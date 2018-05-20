Вчені дізналися про шлях збереження доброї пам’яті в старості

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Вся справа – в інтимних стосунках

Австралійський психолог з'ясував, що пам'ять у сексуально активних людей похилого віку міцніше, ніж у їхніх ровесників. Проаналізувавши дані про інтимне життя більше шести тисяч людей у віці від 50 років і старше, вчений дійшов висновку, що, незважаючи на те, що з часом секс пам'ять не покращує, він може допомогти підтримати її на більш високому рівні. Крім того, позитивно на якість пам'яті впливає і емоційний зв'язок з партнером. Результати роботи описані в журналі Archives of Sexual Behavior.

З'ясувати, як впливає на профілактику деменції активне статеве життя, вирішив Марк Аллен з Вуллонгонгського університету (Австралія). Для цього він опитав 6016 людей (2672 чоловіків і 3344 жінок) віком від 50 років і старше (середній вік учасника опитування - 66 років). Кожен з них надав інформацію про наявність і частоту статевих контактів, а також про емоційний зв'язок з партнером. Учасників також попросили розповісти про інші щоденні звички: дієти, перегляди телевізора, куріння, споживання алкоголю, фізичні активності і сон. Всі зібрані дані врахували при аналізі.

Після опитування учасники пройшли невеликий тест на пам'ять, в ході якого їм необхідно було запам’ятати десять слів, а потім повторити їх - або відразу ж, або після рішення інших розумових завдань. Всю процедуру (опитування і тестування пам'яті) повторили через два роки.

За час між першою і другою фазою дослідження якість пам'яті учасників істотно знизилася: цей спад не залежав від частоти сексуальних контактів або ж емоційної близькості з партнером. Однак, часті статеві контакти були пов'язані з більш високими показниками тесту на роботу пам'яті; крім того, на результати тесту також вплинула емоційна близькість з партнером.

Незважаючи на те, що в довгостроковій перспективі частота статевих контактів не була пов'язана з поліпшенням пам'яті, кореляцію між багатим статевим життям і ясністю розуму (особливо, серед учасників старше 60,4 року) простежити вдалося. Аллен відзначає, що в майбутньому необхідно як збільшити час між двома спостереженнями, так і використовувати інші методи аналізу роботи пам'яті - наприклад, нейровізуалізації.

Зв'язок між частотою статевих зв'язків і роботою пам'яті знаходять не тільки у літніх людей. Наприклад, вчені вже з'ясовували, що жінки, які частіше займаються сексом, краще запам'ятовують абстрактні слова.