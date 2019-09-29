Вчені назвали найнебезпечніший для здоров’я режим пральної машини



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Вчені виявили в ємності для порошку і всередині барабану безлічі небезпечних бактерій, що провокують проблеми зі шлунком

Німецькі та британські вчені з’ясували, що використання економного режиму в пральних машинах може загрожувати здоров’ю людини, оскільки не знищує небезпечні бактерії, стійкі до дії антибіотиків.

Дослідження опубліковане в журналі Applied and Environmental Microbiology.

У своєму дослідженні вчені повідомили про виявлення в ємності для порошку і всередині барабану безлічі небезпечних бактерій, що провокують проблеми зі шлунком.

«У такому випадку одяг і білизну слід прати виключно при високих температурах або з використанням дезінфікуючих засобів», – наводить видання слова доктора медичних наук, голови і директора Інституту гігієни та громадської охорони здоров’я Мартіна Екснера.

Фахівці почали вивчати проблему після того, як керівництво однієї з лікарень в німецькому місті Бонн попросило їх простежити причину раптової епідемії. В ході досліджень вчені дізналися, що всі речі пацієнтів прали в одній і тій же машині, використовуючи економний режим.

Коментуючи своє відкриття, експерти порадили людям не прати в економному режимі, якщо вдома живуть люди з хронічними інфекціями або з ранами, що не гояться.