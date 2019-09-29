  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вчені назвали найнебезпечніший для здоров’я режим пральної машини

    • Розсилка
    Вчені назвали найнебезпечніший для здоров’я режим пральної машини

    Вчені виявили в ємності для порошку і всередині барабану безлічі небезпечних бактерій, що провокують проблеми зі шлунком

    Німецькі та британські вчені з’ясували, що використання економного режиму в пральних машинах може загрожувати здоров’ю людини, оскільки не знищує небезпечні бактерії, стійкі до дії антибіотиків.

    Дослідження опубліковане в журналі Applied and Environmental Microbiology.

    У своєму дослідженні вчені повідомили про виявлення в ємності для порошку і всередині барабану безлічі небезпечних бактерій, що провокують проблеми зі шлунком.

    «У такому випадку одяг і білизну слід прати виключно при високих температурах або з використанням дезінфікуючих засобів», – наводить видання слова доктора медичних наук, голови і директора Інституту гігієни та громадської охорони здоров’я Мартіна Екснера.

    Фахівці почали вивчати проблему після того, як керівництво однієї з лікарень в німецькому місті Бонн попросило їх простежити причину раптової епідемії. В ході досліджень вчені дізналися, що всі речі пацієнтів прали в одній і тій же машині, використовуючи економний режим.

    Коментуючи своє відкриття, експерти порадили людям не прати в економному режимі, якщо вдома живуть люди з хронічними інфекціями або з ранами, що не гояться. 

    машини речі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ