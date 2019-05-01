Вчені знайшли антидот від найотруйнішої медузи



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Морська оса - найотруйніша медуза

Автори називають свою роботу першою спробою зрозуміти, як працює отрута за допомогою розтину клітини

Австралійські вчені відкрили антидот проти отрути морської оси - виду кубомедуз, які вважаються одними з найбільш отруйних тварин на планеті, повідомляє Guardian 1 травня.

Слабкий «укус» медузи заподіює сильний біль і призводить до некрозу шкіри, однак достатня доза отрути морської оси може викликати серцевий напад і подальшу смерть протягом кількох хвилин.

Для пошуку протиотрути вчені використовували методику редагування генів. Дослідники проаналізували мільйони клітин людини і виділили в кожній окремі гени, потім додали отруту медузи і перевіряли, які клітини виживуть.

Автори називають свою роботу першою спробою зрозуміти, як працює отрута за допомогою розтину клітини.

Протиотрута, що безпечна для людини і вже наявна, зупинить відмирання клітин, запобігає появі шрамів і повністю зніме біль. Поки незрозуміло, чи здатний цей засіб запобігти серцевому нападу.

Ці медузи зустрічаються біля берегів північної Австралії і в деяких регіонах Південно-Східної Азії. У морської оси може бути до 60 щупалець, довжина яких може досягати трьох метрів.