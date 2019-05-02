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    Вчитель історії примушувала учнів читати на швидкість агітпродукцію кандидата у президенти

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    Ілюстарація з відритих джерел - Вчитель історії примушувала учнів читати на швидкість агітпродукцію кандидата у президенти
    Ілюстарація з відритих джерел

    Правоохоронці склали два адмінпротоколи на педагога Тетяну Матвійчук

    Учитель вищої категорії Боярського академічного ліцею «Гармонія» Тетяна Матвійчук вчинила два адміністративних правопорушень за ч.1 ст. 173-4 («Булінг»), ст. 212-10 КУпАП («Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації»). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову Києво-Святошинського районного суду Київської області від 23 квітня.

    Відповідно до протоколу про адмінправопорушення, 15 квітня в приміщенні Боярського академічного ліцею «Гармонія» на уроці історії в 10-Г класі Тетяна Матвійчук розповідала учням про політику, підтримуючи одного з кандидатів у президенти. Своїми діями вона порушила вказівку Міносвіти про заборону агітації в навчальних закладах.

    Крім цього, учителька психологічно впливала на учнів, змушувала їх читати на швидкість агітаційні матеріали, чим вчинила правопорушення, передбачене частиною 1 статті 173-4 КУпАП.

    Водночас суд повернув адмінсправу щодо вчительки Боярського академічного ліцею до Києво-Святошинського відділу поліції для додаткової перевірки та належного оформлення.

    Як повідомляв «Главком», 30 квітня Центральна виборча комісія підрахувала всі протоколи з мокрими печатками. Переможцем визнаний Володимир Зеленський, за нього проголосували 13 541 528 виборців (73,22%). За Петра Порошенка - 4 522 450 (24,45%).
    суд булінг вчитель
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