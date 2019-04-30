ЦВК підбила підсумки голосування: Зеленського офіційно визнали переможцем



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Фото: Станіслав Груздєв, "Главком"

Тепер протягом 30 днів Зеленський має скласти присягу і вступити в посаду

Центральна виборча комісія підрахувала всі протоколи з мокрими печатками.

Переможцем визнаний Володимир Зеленський, за нього проголосували 13 541 528 виборців (73,22%). За Петра Порошенка - 4 522 450 (24,45%).

26 квітня ЦВК прийняла протоколи про підсумки повторного голосування окружних виборчих комісій усіх 199 ТВО та протоколи дільничних виборчих комісій 101 закордонної виборчої дільниці.

Відповідно до закону про вибори президента, в ЦВК є 10 днів від дня повторного голосування для того, щоб підбити підсумки згаданого повторного голосування. Тобто до 1 травня.

Слід зазначити, що офіційним оголошенням результатів виборів президента є опублікування результатів виборів у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр».

Після цього починається відлік 30-денного терміну, коли новообраний президент має вступити на пост. Спікер Андрій Парубій має визначити дату урочистого засідання Верховної Ради. На цьому засіданні Зеленський складе присягу народові в присутності голови Конституційного суду. Потім представник ЦВК вручить Зеленському посвідчення президента України.

25 квітня Володимир Зеленський стверджував, що ЦВК затягує оголошення результатів, щоб він не міг розпустити Раду. У ЦВК у відповідь заявили, що заяви Зеленського безпідставні, а центрвиборчком працює навпаки з випередженням графіку.

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