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    Вдень теплішатиме: в Україні знову змінюється погода

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    Вдень теплішатиме: в Україні знову змінюється погода

    За даними синоптиків, до України наближається потепління

    У середу, 9 жовтня, погода в Україні буде дещо теплішою, ніж у попередні дні. Температура повітря вдень зросте до +12+18 градусів.

    Найтепліше буде на Південному Заході.

    «На Сході очікується +10+13 градусів вдень. При цьому вночі на Сході, у центральних областях та на Півдні вночі – заморозки від 0 до -5 градусів. Заморозки не зачеплять на Одещину, Вінниччину та Крим», - повідомила синоптик Наталка Діденко.

    У північних районах Чернігівщини, Сумщини ще місцями побуде +7+12 градусів. Проте тенденція, яку несе південно-західний вітер, явно у бік потепління.

    Вітер у середу буде поривчастим, до сильного. А щодо опадів, то в більшості областей України переважатиме суха погода, лише на Півночі та Заході ймовірні невеликі дощі.

    Погода у Києві вже буде теплішою. Вдень у столиці очікується близько +12 градусів. Щоправда, буде хмарно і йтиме невеликий дощ.

    прогноз погоди повітря вітер дощ
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