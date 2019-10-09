Вдень теплішатиме: в Україні знову змінюється погода



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За даними синоптиків, до України наближається потепління

У середу, 9 жовтня, погода в Україні буде дещо теплішою, ніж у попередні дні. Температура повітря вдень зросте до +12+18 градусів.

Найтепліше буде на Південному Заході.

«На Сході очікується +10+13 градусів вдень. При цьому вночі на Сході, у центральних областях та на Півдні вночі – заморозки від 0 до -5 градусів. Заморозки не зачеплять на Одещину, Вінниччину та Крим», - повідомила синоптик Наталка Діденко.

У північних районах Чернігівщини, Сумщини ще місцями побуде +7+12 градусів. Проте тенденція, яку несе південно-західний вітер, явно у бік потепління.

Вітер у середу буде поривчастим, до сильного. А щодо опадів, то в більшості областей України переважатиме суха погода, лише на Півночі та Заході ймовірні невеликі дощі.

Погода у Києві вже буде теплішою. Вдень у столиці очікується близько +12 градусів. Щоправда, буде хмарно і йтиме невеликий дощ.