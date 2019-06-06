Вдова Героя України Рибака просить Раду підтримати закон про військових злочинців



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Олена Рибак

Вдова впевнена, что закон №9438 (про військові злочини проти людяності) допоможе українцям відчути захист з боку держави

Вдова Героя України Володимира Рибака Олена «особисто від себе та тисяч загиблих, замучених патріотів України, військових та цивільних, їхніх батьків, дітей, дружин та чоловіків» просить народних депутатів проголосувати за закон про військових злочинців.

Про це Олена Рибак написала на своїй сторінці у Facebook.

«На цей закон чекають тисячі українців, хто утратив рідних чи постраждав сам. Я знаю людей, у яких порушилась свідомість тільки від того, шо вони були свідками катувань. Я прошу Вас пам’ятати, що в цей час, коли Ви сидите в сесійній залі, в катівнях Донбасу знущаються, катують, і навіть вбивають тих, хто пішов замість Вас чи Ваших дітей захищати нашу Україну. Окупанти та їх поплічники повинні знати, що на них вже чекає покарання та довічна ганьба», – підкреслює автор.

Вона впевнена, что закон №9438 (про військові злочини проти людяності) допоможе українцям відчути захист з боку держави, а катам – усвідомити, що покарання їм не уникнути.

«Покажіть завтра, что Ви є справжніми патріотами України, а народ України Вам віддячить та пам’ятатиме Цю Велику Подію в історії України», – закликає Олена Рибак.