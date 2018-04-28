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    Вдова Вороненкова заявила про погрози з Росії

    Володимир Тюрін, якого підозрюють в організації вбивства Вороненкова, писав Максаковій смс-повідомлення
    Вдова екс-депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова Марія Максакова в інтерв'ю «Радіо Свобода» заявила, що періодично отримує погрози з Росії. «Вони періодично (надходять – ред.). Як тільки я щось скажу в черговий раз неприємне, то вони відразу – весь Messenger покривається відразу цими усіма. Як тільки трішки
    • Вчора, 17:38
    • Розсилка
    Марія Максакова
    Фото: «Радіо Свобода»
    Марія Максакова

    Володимир Тюрін, якого підозрюють в організації вбивства Вороненкова, писав Максаковій смс-повідомлення

    Вдова екс-депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова Марія Максакова в інтерв'ю «Радіо Свобода» заявила, що періодично отримує погрози з Росії.

    «Вони періодично (надходять – ред.). Як тільки я щось скажу в черговий раз неприємне, то вони відразу – весь Messenger покривається відразу цими усіма. Як тільки трішки спокійніше – менше, але все рівно йдуть», – сказала вона.

    Максакова не уточнила, від кого саме надходять ці погрози.

    За її словами, її колишній цивільний чоловік, громадянин Росії Володимир Тюрін, якого підозрюють в організації вбивства Вороненкова, особисто не виходив з нею на зв’язок після вбивства, але писав смс-повідомлення. Крім того, були повідомлення від людей з його оточення.

    «Поки я не заблокувала всіх, хто виходив зі мною на контакт від нього – так, вони там писали мені», – додала вона.

    За словами Максакової, вона має дозвіл на проживання в Україні і в посольство Росії звертатися не збирається.

    «Я маю постійну посвідку на проживання. Це дає можливість все життя прожити в Україні. І через 3 чи 4 роки це надає можливість також отримати громадянство України», – сказала вона.

    Колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова застрелили 23 березня 2017 року центрі Києва. У результаті стрілянини також був поранений його охоронець і нападник, який пізніше помер від поранень.

    За півтора місяці до цього, 5 лютого, Слідчий комітет Росії офіційно оголосив Вороненкова в розшук. Його звинувачували в шахрайстві.

    У жовтні 2016 року, програвши на виборах в Держдуму і побоюючись переслідувань з боку ФСБ Росії, Вороненков поїхав в Україну. Через два дні після закінчення своїх повноважень депутата він отримав українське громадянство і дав в Києві свідчення проти екс-президента України Віктора Януковича у справі про державну зраду.

    У жовтні минулого року генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що слідчі знають імена учасників і організаторів вбивства Дениса Вороненкова. За його словами, вбивство було скоєне на замовлення Володимира Тюріна, колишнього цивільного чоловіка вдови Вороненкова, Марії Максакової.

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