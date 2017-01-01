«Венеціанка» побачила дискримінацію російської мови в законі про освіту

Венеціанська комісія радить Україні вирішити цю проблему шляхом внесення змін у 7 статтю закону про освіту

Венеціанська комісія закликала Україну внести зміни у мовну статтю українського закону про освіту щодо російської мови. Про це йдеться у рішенні Венеціанської комісії щодо положень нового Закону України «Про освіту» стосовно викладання державною мовою, мовою меншин та іншими мовами, повідомляє прес-служба Ради Європи. «Новий



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Венеціанська комісія затвердила висновок щодо українського закону про освіту

Венеціанська комісія радить Україні вирішити цю проблему шляхом внесення змін у 7 статтю закону про освіту

Венеціанська комісія закликала Україну внести зміни у мовну статтю українського закону про освіту щодо російської мови.

Про це йдеться у рішенні Венеціанської комісії щодо положень нового Закону України «Про освіту» стосовно викладання державною мовою, мовою меншин та іншими мовами, повідомляє прес-служба Ради Європи.

«Новий Закон не надає ніяких рішень для мов, які не є офіційними мовами ЄС, зокрема для російської мови, найбільш використовуваної недержавної мови. Менш сприятливе ставлення до цих мов важко виправдати, і тому піднімається проблема дискримінації», - йдеться у рішенні.

Венеціанська комісія вважає, що вирішити цю проблему допоможе внесення змін у 7 статтю та заміна цього положення більш збалансованим.

Як відомо, згідно із новим законом про освіту, особам, які належать до нацменшин, гарантується право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної та початкової освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідної національної меншини.

Якщо дитина належить до національної меншини, у садочку й початковій школі вона може вивчати своєю мовою якусь кількість предметів.

А з 5 класу, якщо йдеться по офіційну мову ЄС – «одну або декілька дисциплін». А якщо не йдеться про офіційну мову ЄС, наприклад російську, - то лише мову й літературу своєї меншини.

Нагадаємо, Венеціанська комісія сьогодні прийняла рішення щодо мовних положень нового Закону України «Про освіту».

Раніше повідомлялося, що Венеційська комісія рекомендувала Україні «видовжити» перехідний період для імплементації мовної статті.

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Джерело: Європейська правда