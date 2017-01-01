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    Венесуела видворила дипломатів двох країн

    Військові Індії повідомили про загибель 4 солдатів у спірному регіоні Кашмір
    Венесуела вислала посла Бразилії Руй Перейру і канадського повіреного Крейба Ковалика. Про це повідомляє BBC News. Про це оголосила голова національного конституційного зборів Делсі Родрігес. Вона звинуватила Канади у втручанні в справи між Венесуелою і Бразилією. При цьому раніше влада Бразилії звертали увагу на переслідування опозиції в
    • Сьогодні, 03:44
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    Делсі Родрігес
    Делсі Родрігес

    Військові Індії повідомили про загибель 4 солдатів у спірному регіоні Кашмір

    Венесуела вислала посла Бразилії Руй Перейру і канадського повіреного Крейба Ковалика.

    Про це повідомляє BBC News.

    Про це оголосила голова національного конституційного зборів Делсі Родрігес. Вона звинуватила Канади у втручанні в справи між Венесуелою і Бразилією.

    При цьому раніше влада Бразилії звертали увагу на переслідування опозиції в Венесуелі з боку президента Ніколаса Мадуро. Відносини між двома країнами значно погіршилися після відставки президента Бразилії Ділми Русеф.

    На її місце прийшов Мішель Темер. На думку Мадуро, імпічмент Русеф був спровокований змовою "правого крила".

    Венесуела військові імпічмент
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