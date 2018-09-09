Верховний лідер Ірану запропонував Путіну разом «стримувати США»



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Володимир Путін та Алі Хаменеї

Хаменеї вважає, що Америка «становить небезпеку для людства»

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї запропонував Росії спільними зусиллями «cтримувати США».

Заява Хаменеї прозвучала під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним в Тегерані, повідомляє іранське агентство Fars.

«Росія та Іран можуть вести двосторонню співпрацю з глобальних питань. Одне з питань - це стримування Америки, тому що вона становить небезпеку для людства», - заявив Хаменеї.

Як приклад загрози втручання США він навів ситуацію в Сирії й арабських країнах після «арабської весни».

Водночас іранський лідер вказав на те, що, незважаючи на спроби вплинути на ситуацію в цих країнах, США зазнали «повної поразки».

Раніше державний секретар США Майк Помпео попередив Іран, що він може зіткнутися з «гнівом усього світу», якщо продовжуватиме розвиток своєї ядерної програми.

Після того, як Сполучені Штати вийшли з іранської ядерної угоди та відновили санкції, пов'язані з ядерною програмою Тегерана, Іран вперше за понад річний термін провів випробування балістичної ракети.

Джерело: Новое Время