Верховний лідер Ірану запропонував Путіну разом «стримувати США»
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Хаменеї вважає, що Америка «становить небезпеку для людства»
Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї запропонував Росії спільними зусиллями «cтримувати США».
Заява Хаменеї прозвучала під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним в Тегерані, повідомляє іранське агентство Fars.
«Росія та Іран можуть вести двосторонню співпрацю з глобальних питань. Одне з питань - це стримування Америки, тому що вона становить небезпеку для людства», - заявив Хаменеї.
Як приклад загрози втручання США він навів ситуацію в Сирії й арабських країнах після «арабської весни».
Водночас іранський лідер вказав на те, що, незважаючи на спроби вплинути на ситуацію в цих країнах, США зазнали «повної поразки».
Раніше державний секретар США Майк Помпео попередив Іран, що він може зіткнутися з «гнівом усього світу», якщо продовжуватиме розвиток своєї ядерної програми.
Після того, як Сполучені Штати вийшли з іранської ядерної угоди та відновили санкції, пов'язані з ядерною програмою Тегерана, Іран вперше за понад річний термін провів випробування балістичної ракети.
Джерело: Новое Время