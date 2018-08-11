Іран вперше за останній рік випробував балістичну ракету - ЗМІ



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Запуск Fateh-110

Випробування балістичної ракети близького радіусу дії відбулося одночасно із масштабними військово-морськими навчаннями в Ірані

Після того, як Сполучені Штати вийшли з іранської ядерної угоди та відновили санкції, пов'язані з ядерною програмою Тегерана, Іран вперше за понад річний термін провів випробування балістичної ракети.

Про це повідомив американський центральний телеканал Fox News із посиланням одразу на трьох представників адміністрації США.

«Вперше за понад рік Іран здійснив випробувальний пуск балістичної ракети, зухвало продемонструвавши незгоду, через місяць після того, як президент Трамп вивів США з ключової ядерної угоди та через кілька днів після того, як його адміністрація застосувала нові санкції проти Ісламської Республіки», - зазначається в повідомленні.

Випробування іранської балістичної ракети близького радіусу дії Fateh-110 відбулося одночасно із масштабними військово-морськими навчаннями в Ірані минулого тижня. У маневрах взяли участь більше 50-ти малих катерів у Ормузькій протоці, щоб відпрацювати перекриття життєво важливого водного шляху, через який проходить щорічно 30% світової нафти.

Й хоча в Пентагоні вже заявляли про широку військово-морську активність іранських ВМС у цьому регіоні, про випробування ракети раніше не повідомлялося.

Сам пуск відбувся з військової бази Бандар-е-Яск у південно-східному Ірані та був зафіксований американськими супутниками спостереження.

Як уточнили в оборонному відомстві США, ракета Fateh-110 пролетіла більше 100 миль через Ормузьку протоку до місця випробувань в іранській пустелі.

Водночас, у Пентагоні офіційно поки не коментують запуск балістичної ракети Іраном на його території.

До слова, нещодавно президент Ірану Хасан Роухані заявив, що Вашингтон пошкодує про те, що ввів нові санкції проти Тегерана.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 6 серпня підписав указ про відновлення санкцій проти Ірану, які були скасовані в січні 2016 року. Відновлення санкцій пройде у два етапи.

Натомість Іран отримав нові літаки за день до відновлення санкцій США.

У травні Дональд Трамп оголосив, що США виходять з ядерної угоди з Іраном й повторно запровадить жорсткі санкції. Крім того, Трамп пригрозив санкціями іншим країнам, які «допомагатимуть Іранові у його намаганні розробити ядерну зброю».

Джерело: Укрінформ