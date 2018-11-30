Верховний суд скасував постанову Ради про звільнення Татькова



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Віктор Татьков (на фото в центрі) був звільнений постановою Верховної Ради у вересні 2016 року

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Великої Палати Верховного Суду протягом 30 днів

Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду 30 листопада визнав незаконною і скасував постанову Верховної Ради про звільнення Віктора Татькова з посади Вищого господарського суду України, йдеться в повідомленні суду.

Відповідно до заяви Верховного суду, це одне з низки рішень про скасування постанов Верховної Ради від 29 вересня 2016 року через процедурні порушення.

При цьому подання Вищої ради юстиції від 24 грудня 2015 року до Верховної Ради про звільнення Татькова з посади судді Вищого господарського суду не скасоване, зазначають у Верховному суді.

«Подальше вирішення питання про звільнення Віктора Татькова з посади судді належить до повноважень Вищої ради правосуддя. Це рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Великої Палати Верховного Суду протягом 30 днів», – йдеться в повідомленні суду.

На позачерговому засіданні 29 вересня 2016 року Верховна Рада України звільнила за порушення присяги 29 суддів. Одним із них був і Віктор Татьков.

Після Революції гідності Віктор Татьков потрапив під люстрацію. Він виїхав на лікування за кордон до повідомлення йому про підозру і в Україну не повернувся. У квітні 2018 Печерський суд Києва дав дозвіл на його затримання.

Джерело: Радіо Свобода