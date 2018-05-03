Верховний суд вперше задовольнив позов про виплату пенсії переселенцям

Після прийняття зразкового рішення і набуття ним законної сили усі рішення по подібних справах повинні відповідати рішенню Верховного суду

Верховний суд України задовольнив позов переселенки з Донецька щодо відновлення пенсійного забезпечення. Як повідомляє благодійний фонд «Право на захист», з позовом до суду звернулася мешканка Донецька, яка переїхала до Бахмутського району. 1 квітня 2017 року їй скасували виплату пенсії на підставі постанови кабміну №365 від



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Після прийняття зразкового рішення і набуття ним законної сили усі рішення по подібних справах повинні відповідати рішенню Верховного суду

Верховний суд України задовольнив позов переселенки з Донецька щодо відновлення пенсійного забезпечення.

Як повідомляє благодійний фонд «Право на захист», з позовом до суду звернулася мешканка Донецька, яка переїхала до Бахмутського району.

1 квітня 2017 року їй скасували виплату пенсії на підставі постанови кабміну №365 від 08.06.2016, а саме через «верифікацію за списками СБУ».

Донецький окружний адміністративний суд передав цю справу до Верховного суду як зразкову, тому що на розгляді суду на той час знаходилось більш ніж 200 справ зі схожими ознаками.

3 травня Верховний суд визнав, що скасування пенсійного забезпечення на підставі «списків СБУ» є незаконним.

Таким чином, після прийняття зразкового рішення і набуття ним законної сили усі подібні справи мають бути розглянуті у спрощеному порядку, а рішення по ним повинні відповідати рішенню Верховного суду.

У прес-службі суду додають, що Верховний суд зобов’язав управління Пенсійного фонду України подати звіт про виконання судового рішення у місячний строк з дати набрання цим рішенням законної сили.

Повний текст рішення буде виготовлено протягом п’яти робочих днів.

Нагадаємо, у квітні в центрі Києва, у районі Верховної Ради, почали з’являтися сітілайти з закликами підтримати законопроект №6692, який забезпечить відновлення виплат пенсій жителям окупованої території Донбасу.

За даними Комітету Верховної Ради з прав людини, всього станом на серпень 2014 року на непідконтрольній території перебувало 1 278,2 тис. пенсіонерів, а станом на кінець 2017 року пенсії не отримують 642,5 тис. осіб.