Верховний Суд звільнив з-під варти трьох добровольців «Айдару»



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Микола Агапов уже вийшов на волю Скріншот з відео

Бійців звинувачували в розбої і посяганні на життя співробітника правоохоронного органу

Верховний Суд постановив звільнити з-під варти добровольців батальйону «Айдар» Миколу Агапова (Яму), Вадима Фещенка (Рекса) і Романа Щурова (Спікера), які більше трьох років перебували за ґратами за розбій і посягання на життя співробітника МВС.

Про це повідомляє «Лівий берег» із посиланням на адвоката добровольців Наталю Фещік у вівторок, 5 лютого.

Відзначається, що суд скасував рішення першої та апеляційної інстанцій і повернув справу на повторний розгляд до першої інстанції.

«Микола Агапов перебував у залі суду, тому його звільнили негайно. Вадим Фещенко та Роман Щуров перебувають у колоніях Черкас і Жовтих Вод відповідно, їх звільнять найближчим часом», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в грудні 2015 року добровольці батальйону «Айдар» затримали підозрілого чоловіка, який не мав із собою документів, але мав зброю, а в його телефоні знайшли фотографії військових позицій. Згодом виявилося, що затриманий був співробітником МВС. Бійців звинуватили в розбої і посяганні на життя співробітника правоохоронного органу та засудили до восьми років позбавлення волі.