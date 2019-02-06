  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Верховний Суд звільнив з-під варти трьох добровольців «Айдару»

    • Розсилка
    <span>Микола Агапов уже вийшов на волю</span> - Верховний Суд звільнив з-під варти трьох добровольців «Айдару»
    Микола Агапов уже вийшов на волю
    Скріншот з відео

    Бійців звинувачували в розбої і посяганні на життя співробітника правоохоронного органу

    Верховний Суд постановив звільнити з-під варти добровольців батальйону «Айдар» Миколу Агапова (Яму), Вадима Фещенка (Рекса) і Романа Щурова (Спікера), які більше трьох років перебували за ґратами за розбій і посягання на життя співробітника МВС.

    Про це повідомляє «Лівий берег» із посиланням на адвоката добровольців Наталю Фещік у вівторок, 5 лютого.

    Відзначається, що суд скасував рішення першої та апеляційної інстанцій і повернув справу на повторний розгляд до першої інстанції.

    «Микола Агапов перебував у залі суду, тому його звільнили негайно. Вадим Фещенко та Роман Щуров перебувають у колоніях Черкас і Жовтих Вод відповідно, їх звільнять найближчим часом», - йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що в грудні 2015 року добровольці батальйону «Айдар» затримали підозрілого чоловіка, який не мав із собою документів, але мав зброю, а в його телефоні знайшли фотографії військових позицій. Згодом виявилося, що затриманий був співробітником МВС. Бійців звинуватили в розбої і посяганні на життя співробітника правоохоронного органу та засудили до восьми років позбавлення волі.

    Читайте також
    МВС суд кримінал Айдар добровольці Верховний Суд України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ