Ветеран німецької політики Вольфганг Шойбле підтримає Фрідріха Мерца на виборах глави ХДС



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Спікер Бундестагу і колишній міністр фінансів ФРН Вольфганг Шойбле

Спікер Бундестагу опосередковано розкритикував Ангелу Меркель

Спікер Бундестагу і колишній міністр фінансів ФРН Вольфганг Шойбле заявив про те, що підтримає Фрідріха Мерца у рамках виборів очільника Християнсько-демократичного союзу (ХДС), які мають пройти 7-8 грудня 2018 року. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

На думку Шойбле обрання очільником ХДС Фрідріха Мерца буде гарним розвитком подій для ФРН. Окрім того це допоможе і самій політичній силі посилити свої позиції в ФРН, а також краще співпрацювати із сестринською баварською партією ХСС. Сам Фрідріх Мерц пообіцяв зосередитися на тому, щоб повернути частину електорату від «Альтернативи для Німеччини» (AfD). Зараз дану політичну силу підтримують майже 15% громадян ФРН.

В своїй заяві Вольфганг Шойбле також розкритикував опосередковано Ангелу Меркель. Так на думку спікера нижнього палати парламенту ФРН Фрідріх Мерц буде людиною, яка посилатиме чіткі сигнали і матиме чіткі ідеї. Окрім того Мерц, як переконаний Шойбле, не чекатиме кінця дискусії щодо того чи іншого питання, а активно її формуватиме. Видання Bild am Sonntag вважає, що серед 1001 делегата на з’їзді партії ХДС більшість підтримає саме Фрідріха Мерца.