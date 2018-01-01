  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Ветеранам АТО піднімуть пенсії – міністр

    Рева: реформа пенсійного забезпечення військовослужбовців збільшить розмір їхніх пенсій на 77%
    Військові пенсіонери, які воювали в зоні АТО, матимуть більшу пенсію порівняно з пенсіонерами, які не брали участі у бойових діях. Про це сказав міністр соціальної політики Андрій Рева після засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони. «На сьогодні у старому законі військові пенсіонери, які знаходяться в зоні
    • Сьогодні, 20:22
    • Розсилка

    Рева: реформа пенсійного забезпечення військовослужбовців збільшить розмір їхніх пенсій на 77%

    Військові пенсіонери, які воювали в зоні АТО, матимуть більшу пенсію порівняно з пенсіонерами, які не брали участі у бойових діях.

    Про це сказав міністр соціальної політики Андрій Рева після засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони.

    «На сьогодні у старому законі військові пенсіонери, які знаходяться в зоні АТО і служать в Києві, мають однакову пенсію. Це буде змінено в новому прийнятому законі», - заявив Рева.

    Він зауважив, що наразі військові, які служать в зоні АТО, отримують зарплату удвічі більшу ніж ті, які служать у Києві. Однак при перерахуванні пенсій це не враховується і вони отримують однакову пенсію.

    Із ухваленням нового закону про пенсійне забезпечення це буде змінено, наголосив Рева.

    Нещодавно Рева заявляв, що реформа пенсійного забезпечення військовослужбовців збільшить розмір їхніх пенсій на 77%.

    Читайте також
    пенсіонери АТО військові Андрій Рева
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ