Ветеранам АТО піднімуть пенсії – міністр

Рева: реформа пенсійного забезпечення військовослужбовців збільшить розмір їхніх пенсій на 77%

Військові пенсіонери, які воювали в зоні АТО, матимуть більшу пенсію порівняно з пенсіонерами, які не брали участі у бойових діях. Про це сказав міністр соціальної політики Андрій Рева після засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони. «На сьогодні у старому законі військові пенсіонери, які знаходяться в зоні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рева: реформа пенсійного забезпечення військовослужбовців збільшить розмір їхніх пенсій на 77%

Військові пенсіонери, які воювали в зоні АТО, матимуть більшу пенсію порівняно з пенсіонерами, які не брали участі у бойових діях.

Про це сказав міністр соціальної політики Андрій Рева після засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони.

«На сьогодні у старому законі військові пенсіонери, які знаходяться в зоні АТО і служать в Києві, мають однакову пенсію. Це буде змінено в новому прийнятому законі», - заявив Рева.

Він зауважив, що наразі військові, які служать в зоні АТО, отримують зарплату удвічі більшу ніж ті, які служать у Києві. Однак при перерахуванні пенсій це не враховується і вони отримують однакову пенсію.

Із ухваленням нового закону про пенсійне забезпечення це буде змінено, наголосив Рева.

Нещодавно Рева заявляв, що реформа пенсійного забезпечення військовослужбовців збільшить розмір їхніх пенсій на 77%.