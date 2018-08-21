«Ви подивіться, хто навколо нього». Кравчук назвав головний недолік Порошенка



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За словами Кравчука, Порошенко «не довіряє стороннім людям»

Перший президент України Леонід Кравчук в інтерв’ю «Главкому» розповів про помилки нинішнього глави держави Петра Порошенка, які призвели до падіння рівня його підтримки.

«Центральна помилка його в тому, що він не має системи кадрової роботи. Ви подивіться, хто навколо нього», - зауважив Кравчук, підтвердивши, що біля Порошенка – «люди з «Рошену».

За його словами, Порошенко «не довіряє стороннім людям, і дивиться на Україну, як на корпорацію».

«Мені одна людина сказала: «Ніколи бізнесмен не може говорити про честь». Я не кажу конкретно про Порошенка. Поки людина буде мислити категоріями бізнесу, вона буде Україну прирівнювати до бізнесу. А того, хто не буде погоджуватись з його рішеннями, звільняти. Порошенко не тому поганий, що він бізнесмен. Але система управління державою має ґрунтуватись не на принципах бізнесу. Ну не може «Рошен» скрізь управляти. Це безглуздо просто», - підкреслив політик.

«Друга помилка – перебільшення своїх можливостей, недооцінка реальної ситуації. Наприклад, його заяви, що війну ми закінчимо дуже швидко. Це – ілюзія. Чи міг бути інший Порошенко? Ні. Він – оптиміст. Це добре. Він – емоційна людина, він володіє мовами. Але він виходить за межі реальних оцінок життя. Тому основні питання – бідність, корупція – не вирішені, а війна затягнулася. Яке б гостре питання ми не взяли, воно не вирішене», - додав Кравчук.

На його думку, безвізовий режим України з країнами ЄС – «не це визначальне для українського народу».

«До Європи як їздили 15% людей, так зараз і їздять. А тьотя Маня як не їздила, так і не поїде. А от чи буде Україна членом НАТО, Європейського союзу – це зовсім інше питання. Для цього потрібно пройти дуже великий шлях. Я не кажу, що безвіз – це погано. Але не це визначальне для українського народу», - зауважив Кравчук.