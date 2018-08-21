  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Ви подивіться, хто навколо нього». Кравчук назвав головний недолік Порошенка

    • Розсилка
    «Ви подивіться, хто навколо нього». Кравчук назвав головний недолік Порошенка

    За словами Кравчука, Порошенко «не довіряє стороннім людям»

    Перший президент України Леонід Кравчук в інтерв’ю «Главкому» розповів про помилки нинішнього глави держави Петра Порошенка, які призвели до падіння рівня його підтримки.

    «Центральна помилка його в тому, що він не має системи кадрової роботи. Ви подивіться, хто навколо нього», - зауважив Кравчук, підтвердивши, що біля Порошенка – «люди з «Рошену».

    За його словами, Порошенко «не довіряє стороннім людям, і дивиться на Україну, як на корпорацію».

    «Мені одна людина сказала: «Ніколи бізнесмен не може говорити про честь». Я не кажу конкретно про Порошенка. Поки людина буде мислити категоріями бізнесу, вона буде Україну прирівнювати до бізнесу. А того, хто не буде погоджуватись з його рішеннями, звільняти. Порошенко не тому поганий, що він бізнесмен. Але система управління державою має ґрунтуватись не на принципах бізнесу. Ну не може «Рошен» скрізь управляти. Це безглуздо просто», - підкреслив політик.

    «Друга помилка – перебільшення своїх можливостей, недооцінка реальної ситуації. Наприклад, його заяви, що війну ми закінчимо дуже швидко. Це – ілюзія. Чи міг бути інший Порошенко? Ні. Він – оптиміст. Це добре. Він – емоційна людина, він володіє мовами. Але він виходить за межі реальних оцінок життя. Тому основні питання – бідність, корупція – не вирішені, а війна затягнулася. Яке б гостре питання ми не взяли, воно не вирішене», - додав Кравчук.

    На його думку, безвізовий режим України з країнами ЄС – «не це визначальне для українського народу».

    «До Європи як їздили 15% людей, так зараз і їздять. А тьотя Маня як не їздила, так і не поїде. А от чи буде Україна членом НАТО, Європейського союзу – це зовсім інше питання. Для цього потрібно пройти дуже великий шлях. Я не кажу, що безвіз – це погано. Але не це визначальне для українського народу», - зауважив Кравчук.

    Читайте також
    Петро Порошенко безвізовий режим ЄС Донбас вибори Рошен війна бізнес політика Леонід Кравчук Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ