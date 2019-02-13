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    Вибори-2019: ЦВК зареєструвала 226 міжнародних спостерігачів

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    Вибори президента України відбудуться 31 березня - Вибори-2019: ЦВК зареєструвала 226 міжнародних спостерігачів
    Вибори президента України відбудуться 31 березня

    90 спостерігачів було зареєстровано від Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ

    Центральна виборча комісія на засіданні в середу, 13 лютого, зареєструвала 90 офіційних спостерігачів від Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ на виборах президента України.

    Як повідомила прес-служба ЦВК, розглянувши відповідні звернення, комісія зареєструвала 90 офіційних спостерігачів від цієї організації.

    «Отже, станом на 13 лютого комісія зареєструвала 226 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземної держави на виборах президента України 31 березня», - заявили в Центрвиборчкомі.

    Нагадаємо, вибори президента України відбудуться 31 березня. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претендентів на цю посаду.

    До вашої уваги:  
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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