Вибори на окупованому Донбасі цьогоріч проводити не можна, адже російські війська нікуди не поділися – Герасимов



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Співголова фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов

Жодних передумов для місцевих виборів в ОРДЛО немає, - наголосив нардеп

Проведення виборів на території окупованого Донбасу в жовтні є неприпустимим, тому що окупаційні війська продовжують обстріли, а українські захисники продовжують гинути. Вибори в таких умовах – це вибори під дулами автоматів. Про це заявив співголова фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов під час пленарного засідання Верховної Ради.

«Європейську солідарність» непокоять плани Банкової проводити місцеві вибори на Донбасі вже в жовтні. Про це свідчать заяви оточення Зеленського. Наголошуємо, що жодних передумов для місцевих виборів в ОРДЛО немає. Російські окупаційні війська залишаються на позиціях і майже кожного дня гинуть наші воїни. Проводити вибори за таких умов – це власними руками приректи Донбас на сценарій так званого Кримського референдуму 2014 року під дулами російських автоматів», – сказав він.

Політик підкреслив, що лише активними діями громадськості і опозиції президента Зеленського примусили відкликати зміни до Конституції в частині децентралізації, які закладали основи для повзучої федералізації.

«Європейська солідарність» жорстко протистоїть цьому. Ми разом з вами змусили владу відкликати закон про децентралізацію всередині якого вони сховали федералізацію, «формулу Штайнмаєра» і централізацію замість децентралізації», – зауважив парламентар.

Також Герасимов нагадав, що реформа децентралізації команди Порошенка була визнана найуспішнішою і спроби Зеленського влаштувати централізацію в Україні є неприпустимими. «Міжнародні і вітчизняні експерти визнали децентралізацію однією з найуспішніших реформ Петра Порошенка. Наша команда дала громадам фінансову незалежність збільшивши місцеві бюджети інколи в десять разів. Натомість Зеленський забирає у громад гроші і підсовує українцям формування авторитарного режиму з надмірними повноваженнями президента», – сказав він.