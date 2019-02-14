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    Вибори президента: кількість порушень виборчого законодавства перевищила 1 тис.

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    Вибори президента: кількість порушень виборчого законодавства перевищила 1 тис.

    Центральна виборча комісія зареєструвала 44 кандидати на посаду президента України

    Від початку передвиборчої кампанії (31 грудня) до поліції в Україні надійшло 1222 повідомлень про порушення, йдеться в повідомленні на сайті Національної поліції.

    «Поліцейські відкрили 52 кримінальні провадження. Крім того, правоохоронці склали 303 адміністративні протоколи за фактами порушення у виборчій сфері», – повідомили в поліції.

    За даними правоохоронців, останні факти порушення законів про вибори були зафіксовані напередодні – у Чернівецькій, Рівненській та Черкаській областях.

    «Поліція відкрила три кримінальні провадження за підкуп виборців та одне – за перешкоджання здійсненню виборчого права», – зазначили в поліції і додали, що всього за минулу добу в Україні зареєстрували 57 повідомлень про події, пов’язані з виборами.

    Нагадаємо, вибори президента України відбудуться 31 березня. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претендентів на цю посаду.

    До вашої уваги:  
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут
    вибори поліція
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