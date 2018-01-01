Вибух котла в Анкарі визнали терактом

Сильний вибух розніс вікна будівлі

Вибух в будівлі податкової інспекції в районі Чукурамбар Анкари (столиця Туреччини) був терактом, підозрюваний в його скоєнні пов'язаний з сирійським курдським «Демократичним союзом». Про це йдеться в заяві адміністрації губернатора Анкари. «В результаті експертиз на місці вибуху 1 лютого в 20.03 знайдені докази того, що було



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AP Photo / Burhan Ozbilici

Сильний вибух розніс вікна будівлі

Вибух в будівлі податкової інспекції в районі Чукурамбар Анкари (столиця Туреччини) був терактом, підозрюваний в його скоєнні пов'язаний з сирійським курдським «Демократичним союзом». Про це йдеться в заяві адміністрації губернатора Анкари.

«В результаті експертиз на місці вибуху 1 лютого в 20.03 знайдені докази того, що було використано вибуховий пристрій. Були вивчені відео з камер зовнішнього спостереження, і з'ясувалося, що підозрілий чоловік увійшов до будівлі і залишив на вході сумку, в якій, імовірно, знаходився вибуховий пристрій», - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 1 лютого у приміщенні податкової інспекції в Анкарі (столиця Туреччини) вибухнув паровий котел, який зруйнував частину будівлі.