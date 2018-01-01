  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Вибух котла в Анкарі визнали терактом

    Сильний вибух розніс вікна будівлі
    Вибух в будівлі податкової інспекції в районі Чукурамбар Анкари (столиця Туреччини) був терактом, підозрюваний в його скоєнні пов'язаний з сирійським курдським «Демократичним союзом». Про це йдеться в заяві адміністрації губернатора Анкари. «В результаті експертиз на місці вибуху 1 лютого в 20.03 знайдені докази того, що було
    • Сьогодні, 20:33
    • Розсилка
    AP Photo / Burhan Ozbilici

    Сильний вибух розніс вікна будівлі

    Вибух в будівлі податкової інспекції в районі Чукурамбар Анкари (столиця Туреччини) був терактом, підозрюваний в його скоєнні пов'язаний з сирійським курдським «Демократичним союзом». Про це йдеться в заяві адміністрації губернатора Анкари.

    «В результаті експертиз на місці вибуху 1 лютого в 20.03 знайдені докази того, що було використано вибуховий пристрій. Були вивчені відео з камер зовнішнього спостереження, і з'ясувалося, що підозрілий чоловік увійшов до будівлі і залишив на вході сумку, в якій, імовірно, знаходився вибуховий пристрій», - йдеться в заяві.

    Нагадаємо, 1 лютого у приміщенні податкової інспекції в Анкарі (столиця Туреччини) вибухнув паровий котел, який зруйнував частину будівлі.

    Туреччина вибух теракт Анкара
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ