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    Вибух у квартирі в Чернівцях: поліція назвала одну з версій трагедії

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    У результаті вибуху було пошкоджено цегляну перегородку між квартирами №5 та № 5а, віконні блоки, меблі, частково двері - Вибух у квартирі в Чернівцях: поліція назвала одну з версій трагедії
    У результаті вибуху було пошкоджено цегляну перегородку між квартирами №5 та № 5а, віконні блоки, меблі, частково двері
    Фото: Відділ комунікації поліції Чернівецької області

    На місці інциденту працюють поліцейські, рятувальники та газова служба

    Поліція встановлює обставини вибуху у квартирі в будинку на вулиці Якоба фон Петровича в Чернівцях.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.

    «Однією з версій слідчі розглядають вибух побутового газу», - зазначили в поліції.

    На місці інциденту працюють слідчо-оперативні групи ГУ Нацполіції, Чернівецького відділу поліції, вибухотехнічна служба поліції, рятувальники та газова служба.

    Правоохоронці встановлюють причини вибуху, забезпечують охорону місця події.

    Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправних робіт або обмеження волі на строк до трьох років.

    Раніше повідомлялося, що в Чернівцях у одній з квартир в будинку на вул. Якоба фон Петровича стався вибух, в результаті якого четверо людей травмовано.

    У результаті вибуху було пошкоджено цегляну перегородку між квартирами №5 та № 5а, віконні блоки, меблі, частково двері.

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