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    Вибух у Кропивницькому: постраждали двоє людей

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    Вибух у Кропивницькому: постраждали двоє людей

    Станом на 21:00 горить чотири вантажних і близько десяти легкових автомобілів

    В результаті ліквідації вибухів у Кропивницького на газовій заправці постраждали двоє людей.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    Станом на 20:55 пожежу локалізовано, горять п’ять вантажних автомобілів (автоцистерни заправники газом), десять легкових автомобілів та покрівля поруч розташованої двохповерхової будівлі (розміром 40х12 м) на площі 200 м кв.

    Внаслідок вибуху ємності з газом, попередньо травмовано двох осіб,  які госпіталізовані до лікарні.

    До гасіння залучено 60 чоловік особового складу та 15 одиниць техніки ДСНС.

    За інформацією начальника управління, станом на 21:00 горить чотири вантажних і близько десяти легкових автомобілів, що перебувають на стоянці поблизу. До гасіння пожежі залучено 10 одиниць техніки. 

    Інформація про загиблих цивільних осіб уточнюється. 

    Без електропостачання залишаються мікрорайони Ковалівка і Балашівки. У загальній складності очевидці нарахували 8 вибухів на заправці.

    Нагадаємо, у Кропивницькому близько 20:00 у середу, 27 березня, стався вибух на газовій заправці на вулиці Київській.

    вибух ДСНС Кропивницький
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