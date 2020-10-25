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    Віцепрезидент «Енергоатому» виявився акціонером компанії-будівельника енергомосту до Криму – Гончаренко

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    Згідно з декларацією Хартмута, він володіє акціями ще декількох російських енергорозподільчих та збутових компаній - Віцепрезидент «Енергоатому» виявився акціонером компанії-будівельника енергомосту до Криму – Гончаренко
    Згідно з декларацією Хартмута, він володіє акціями ще декількох російських енергорозподільчих та збутових компаній

    Якоб Хартмут насправді акціонер російського ПАТ «Федеральна мережева компанії Єдиної енергетичної мережі» - депутат

    Віцепрезидент НАЕК «Енергоатом» Якоб Хартмут володіє акціями російської компанії «Федеральна мережева компанія Єдиної енергетичної системи», яка будувала і зараз експлуатує лінії електропередачі в анексований Росією український Крим. Про це повідомив депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

    «Віцепрезидент державного «Енергоатому» Хартмут насправді акціонер російського ПАТ «Федеральна мережева компанії Єдиної енергетичної мережі», компанії – яка будувала лінії електропередачі в анексованої Кремлем український Крим. Ще раз: віце-президент державної компанії «Енергоатом» отримує дивіденди від російської компанії, яка допомагає окупації українського півострову. Ви серйозно?», – повідомив Гончаренко.
    За словами депутата, остання виплата дивідендів цієї компанії була в лютому 2020 року і віце-президент нашого «Енергоатому» їх отримав. «Тобто російська компанія заробила на поставках електрики в анексований Крим і прибуток від цих поставок перепав нашому пану Хартмуму з державного «Енергоатому», – пояснив нардеп.

    Окрім того, згідно з декларацією Хартмута, він володіє акціями ще декількох російських енергорозподільчих та збутових компаній, що входять в орбіту російського сенатора Олександра Бабакова. Також він в 2014-2015 році інвестував в цінні папери венесуельської компанії PDVSA, яка знаходиться під санкціями США.

    «Як ця людина взагалі могла потрапити на державну службу, я уже не кажу про посаду віце-президента «Енергоатому» з доступом до державної таємниці. Як людині з такими зв’язками з країною-агресором дали право вирішувати у кого купувати ядерне паливо – у американців чи росіян?», – задається питанням Гончаренко.

    Факт призначення Хартмута в керівництво «Енергоатома» Гончаренко назвав ганьбою для чинної влади.

    «Я розумію, що останні роки занадто часто с приводу і без всі кричали про російських шпигунів і грав про «діточок і вовка» рано чи пізно призводить до того, що на «вовка» уже ніхто не реагує. Але посіпака Кремля по окупації українського Криму в керівництві Енергоатому це ганьба для цієї влади як по суті і банкрутство наших АЕС», – підсумував Гончаренко.

    Як повідомлялося, «Енергоатом» за тиждень отримав 210 млн збитку.

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    ЄС Крим Європейська солідарність депутат Олексій Гончаренко АЕС Енергоатом
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