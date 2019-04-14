Від початку доби на Донбасі не зафіксовано жодного обстрілу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ситуація залишається цілком контрольованою підрозділами Об’єднаних сил

Ситуація на лінії розмежування залишається цілком контрольованою українськими військовими

Від початку доби 14 квітня в районі проведення операції Об’єднаних сил не зафіксовано жодного обстрілу позицій Збройних сил України (ЗСУ). Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони полковник Олександр Мотузяник.

«Від початку поточної доби, станом на 11:00 в районі проведення операції Об’єднаних сил ворожих збройних провокацій поки не фіксувалося. Ситуація залишається цілком контрольованою підрозділами Об’єднаних сил, які перебувають напоготові до будь-якого розвитку ситуації», - зазначив він.

При цьому речник підтвердив, що минулої доби бойовики 14 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок бойових дій ніхто з українських військовиків не постраждав.

Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 13 квітня двох окупантів було знищено, п'ять – поранено.