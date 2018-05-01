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    Від сьогодні Wizz Air запускає рейси з України в Англію

    Wizz Air в 2009 році вже виконував польоти за цим маршрутом, але пізніше вони були припинені
    Авіакомпанія Wizz Air з 1 травня починає виконувати польоти за маршрутом Львів-Лондон (Лутон). Перший рейс з львівського аеропорту заплановано сьогодні на 20:20 прибуття в пункт призначення – о 21:05 (за місцевим часом). Польоти здійснюватимуться тричі на тиждень – по вівторках, четвергах і суботах. Прикметно, що дані рейси угорський
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    Wizz Air в 2009 році вже виконував польоти за цим маршрутом, але пізніше вони були припинені

    Авіакомпанія Wizz Air з 1 травня починає виконувати польоти за маршрутом Львів-Лондон (Лутон). Перший рейс з львівського аеропорту заплановано сьогодні на 20:20 прибуття в пункт призначення – о 21:05 (за місцевим часом).

    Польоти здійснюватимуться тричі на тиждень – по вівторках, четвергах і суботах.

    Прикметно, що дані рейси угорський лоукостер запускає майже на чотири місяці раніше, ніж планувалося спочатку – в листопаді 2017 року їх старт планувався на 18 вересня 2018 року.

    Wizz Air в 2009 році вже виконував польоти за цим маршрутом, але пізніше вони були припинені.

    Нагадаємо, що в березні лоукостер запустив зі Львова рейси в три нових міста – в німецький Дортмунд, а також польські Гданськ і Катовіце.

    Крім того, 27 квітня авіакомпанія МАУ відновила пряме авіасполучення між Львовом та Барселоною.

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