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    Бочковський планує завтра прийти на роботу в ДСНС

    Завтра о 9:00 Бочковський має намір приступити до виконання своїх обов'язків
    Відновлений судом на посаді голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський планує у п’ятницю, 27 квітня, вийти на роботу. Про це повідомив його адвокат Ігор Федоренко, передає «Інтерфакс-Україна». «Сьогодні суд визнав протиправним розпорядження Кабміну від 25 березня 2015 року про звільнення Сергія
    • 26 Квiтня, 22:44
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    Окружний адмінсуд Києва скасував звільнення Сергія Бочковського&nbsp;з посади голови ДСНС
    Окружний адмінсуд Києва скасував звільнення Сергія Бочковського з посади голови ДСНС

    Завтра о 9:00 Бочковський має намір приступити до виконання своїх обов'язків

    Відновлений судом на посаді голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський планує у п’ятницю, 27 квітня, вийти на роботу.

    Про це повідомив його адвокат Ігор Федоренко, передає «Інтерфакс-Україна».

    «Сьогодні суд визнав протиправним розпорядження Кабміну від 25 березня 2015 року про звільнення Сергія Бочковського з посади голови ДСНС. Наш клієнт відновлений на посаді з 25 березня 2015 року. Завтра о 9:00 він має намір приступити до виконання своїх обов'язків», — заявив адвокат.

    Федоренко також зазначив, що історія з кримінальною справою стосовно Бочковського триває майже три роки, а рішення про відновлення його на посаді «підтверджує правоту Бочковського».

    Сьогодні, 26 квітня, Окружний адмінсуд Києва визнав протизаконним і скасував звільнення Сергія Бочковського з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    25 березня 2015 року на засіданні уряду у прямому ефірі затримали керівника Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького.

    Чиновникам зачитали обвинувачення, одягли на них наручники і вивели з зали.

    Бочковському і Стоєцькому інкримінували організацівю корупційної схеми тендерної закупки паливно-мастильних матеріалів за завищеними цінами.

    суд ДСНС адвокат
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