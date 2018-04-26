Бочковський планує завтра прийти на роботу в ДСНС

Завтра о 9:00 Бочковський має намір приступити до виконання своїх обов'язків

Відновлений судом на посаді голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський планує у п’ятницю, 27 квітня, вийти на роботу. Про це повідомив його адвокат Ігор Федоренко, передає «Інтерфакс-Україна». «Сьогодні суд визнав протиправним розпорядження Кабміну від 25 березня 2015 року про звільнення Сергія



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Окружний адмінсуд Києва скасував звільнення Сергія Бочковського з посади голови ДСНС

Завтра о 9:00 Бочковський має намір приступити до виконання своїх обов'язків

Відновлений судом на посаді голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський планує у п’ятницю, 27 квітня, вийти на роботу.

Про це повідомив його адвокат Ігор Федоренко, передає «Інтерфакс-Україна».

«Сьогодні суд визнав протиправним розпорядження Кабміну від 25 березня 2015 року про звільнення Сергія Бочковського з посади голови ДСНС. Наш клієнт відновлений на посаді з 25 березня 2015 року. Завтра о 9:00 він має намір приступити до виконання своїх обов'язків», — заявив адвокат.

Федоренко також зазначив, що історія з кримінальною справою стосовно Бочковського триває майже три роки, а рішення про відновлення його на посаді «підтверджує правоту Бочковського».

Сьогодні, 26 квітня, Окружний адмінсуд Києва визнав протизаконним і скасував звільнення Сергія Бочковського з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій.

25 березня 2015 року на засіданні уряду у прямому ефірі затримали керівника Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького.

Чиновникам зачитали обвинувачення, одягли на них наручники і вивели з зали.

Бочковському і Стоєцькому інкримінували організацівю корупційної схеми тендерної закупки паливно-мастильних матеріалів за завищеними цінами.